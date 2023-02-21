Дроздова ( Золоторёва ) Фаина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздова ( Золоторёва ) Фаина Дмитриевна

Дроздова ( Золоторёва ) Фаина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Иваново

Дата рождения

07.04.1915

Дата смерти

17.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1915

Отец: не указан

Мать: Золоторёва Дроздова Ольга

Иваново
Рождение ребёнка
22.02.1954

Дочь: Андерсон- Andersson ( Брылёва ) Ирина Вейкковна

Отец ребёнка: Андерсон- Andersson Вейкко - Veikko Эвертович

Петрозаводск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андерсон- Andersson Вейкко - Veikko Эвертович

Смерть
17.04.1992
Петрозаводск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close