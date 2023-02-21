Дроздова ( Золоторёва ) Фаина Дмитриевна
Место рожденияИваново
Дата рождения07.04.1915
Дата смерти17.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1915
Отец: не указан
Иваново
Рождение ребёнка
22.02.1954
Дочь: Андерсон- Andersson ( Брылёва ) Ирина Вейкковна
Отец ребёнка: Андерсон- Andersson Вейкко - Veikko Эвертович
Петрозаводск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1992
Петрозаводск