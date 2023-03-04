Вшивцева Улита Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вшивцев Иван Сысоев
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Степанович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Степанович
Рождение ребёнка
25.01.1799
Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795