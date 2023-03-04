Вшивцева Улита Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Улита Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Вшивцев Иван Сысоев

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Степанович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Вшивцев Евсентий Сысоев

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Степанович

Рождение ребёнка
25.01.1799

Сын: Вшивцев Григорий Сысоев

Отец ребёнка: Вшивцев Сысой Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Сысой Степанович

Смерть
После 1795
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