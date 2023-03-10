Победимов Марк Мокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимов Марк Мокеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1908

Жена: Победимов Вера Павловна

п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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