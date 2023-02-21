Лежнина (Бельмас) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1941
Отец: Бельмас Иван Кириллович
Мать: Бельмас Мария Петровна
Бракосочетание
24.08.1960
Рождение ребёнка
03.09.1961
Дочь: Еговцева Елена Витальевна
Отец ребёнка: Лежнин Виталий Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1963
Дочь: Прокопченко Евгения Витальевна
Отец ребёнка: Лежнин Виталий Федорович