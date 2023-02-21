Лежнина (Бельмас) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнина (Бельмас) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1941

Отец: Бельмас Иван Кириллович

Мать: Бельмас Мария Петровна

Бракосочетание
24.08.1960

Муж: Лежнин Виталий Федорович

Рождение ребёнка
03.09.1961

Дочь: Еговцева Елена Витальевна

Отец ребёнка: Лежнин Виталий Федорович

Рождение ребёнка
23.12.1963

Дочь: Прокопченко Евгения Витальевна

Отец ребёнка: Лежнин Виталий Федорович

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