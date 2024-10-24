Сазонова Домника Егоровна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1897 ст.
Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1898 ст.
Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреевич
Бережки
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреевич
Берёзки, Бельский уезд, Смоленская губерния