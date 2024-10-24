Сазонова Домника Егоровна 1878 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова Домника Егоровна

Место рождения

Дубки, Ассуйская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1878 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубки, Ассуйская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
05.02.1897 ст.

Муж: Сазонов Петр Андреевич

Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1898 ст.

Сын: Сазонов Павел Петрович

Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреевич

Бережки
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сазонов Николай Петрович

Отец ребёнка: Сазонов Петр Андреевич

Берёзки, Бельский уезд, Смоленская губерния

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