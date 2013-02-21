Аникеев Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1936
Дата смерти21.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1936
Свидетельство о рождении №194038 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Место жительства
С 25.11.1936 по 1959
Архивная справка №Д-1 от 12.01.2018 | Муниципальный архив Вольского муниципального района | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 7
Образование
С 1943 по 1954
Среднее образование | Пропустил один год (1944/1945) из-за болезни ноги | Широко-Буеракская средняя школа | Свидетельство об окончании 7-летней школы №253390 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 ... Показать все
Работа или профессия
С 06.10.1954 по 02.12.1954
Рабочий 3 разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 2-3; зап. №1 | стр. 2-3; зап. №2
Работа или профессия
С 15.04.1959 по 20.04.1960
Электрик-радист | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 2-3; зап. №3 | стр. 2-3; зап. №6
Место жительства
После 1959
Архивная справка №Д-1 от 12.01.2018 | Муниципальный архив Вольского муниципального района | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 7
Работа или профессия
С 20.04.1960 по 27.04.1963
Электрик-радист | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 2-3; зап. №6 | стр. 4-5; зап. №7
Образование
С 1963 по 1968
Среднее профессиональное образование | Диплом С №813810 | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Работа или профессия
С 27.04.1963 по 23.04.1964
III помощник механика по электрооборудованию | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 4-5; зап. №7 | стр. 4-5; зап. №8
Работа или профессия
С 23.04.1964 по 21.04.1965
II помощник механика по электрооборудованию | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 4-5; зап. №8 | стр. 4-5; зап. №9
Работа или профессия
С 21.04.1965 по 18.04.1968
I помощник механика по электрооборудованию | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 4-5; зап. №9 | стр. 4-5; зап. №10
Бракосочетание
10.08.1966
Свидетельство о браке II-ЭЛ №159776 | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Рождение ребёнка
27.05.1967
Дочь: Домрачева (Аникеева) Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Аникеева (Юрзанова) Мария Ивановна
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении II-ЭЛ №386542 | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Работа или профессия
С 18.04.1968 по 21.01.1969
I помощник механика по электрооборудованию | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 4-5; зап. №10 | стр. 4-5; зап. №11
Работа или профессия
С 21.01.1969 по 26.07.1971
Электромонтажник | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 4-5; зап. №11 | стр. 4-5; зап. №12
Работа или профессия
С 26.07.1971 по 01.02.1976
Линейный инженер-электромеханик | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 4-5; зап. №12 | стр. 4-5; зап. №13
Рождение ребёнка
16.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникеева (Юрзанова) Мария Ивановна
Работа или профессия
С 01.02.1976 по 15.11.1976
Электромонтажник VI разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 4-5; зап. №13 | стр. 6-7; зап. №14
Работа или профессия
С 25.11.1976 по 03.05.1978
Электрослесарь V разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 6-7; зап. №15 | стр. 6-7; зап. №16
Работа или профессия
С 03.05.1978 по 01.03.1984
Электромонтер VI Разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 6-7; зап. №16 | стр. 8-9; зап. №17
Работа или профессия
С 01.03.1984 по 13.01.1989
Электромонтер по обслуживанию технологического оборудования VI разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 8-9; зап. №17 | стр. 8-9; зап. №19
Работа или профессия
18.02.1986
Стропальщик 3 разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 8-9; зап. №18
Работа или профессия
С 13.01.1989 по 19.04.1989
Электромонтер по ремонту оборудования IV Разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 8-9; зап. №19 | Выписка из струдовой книжки; зап. №20
Работа или профессия
С 19.04.1989 по 28.04.1989
Электромонтер по ремонту оборудования V Разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | Выписка из струдовой книжки; зап. №20 | Выписка из струдовой книжки; зап. №21
Работа или профессия
С 03.07.1989 по 09.01.1990
Электрик V разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | Выписка из струдовой книжки; зап. №22 | Выписка из струдовой книжки; зап. №23
Работа или профессия
С 16.04.1990 по 01.04.1991
Электрик V разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | Вкладыш АТ-III №3621427, стр. 2-3; зап. №24 | Вкладыш АТ-III №3621427, стр. 2-3; зап. №25
Работа или профессия
С 01.04.1991 по 29.07.1992
Электрик V разряда | Трудовая книжка | Родовой архивный фонд Домрачевых | Вкладыш АТ-III №3621427, стр. 2-3; зап. №25 | Вкладыш АТ-III №3621427, стр. 2-3; зап. №26
Смерть
21.02.2013
Свидетельство о смерти II-РУ №802265 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
23.02.2013
Похоронен рядом с супругой Марией Ивановной