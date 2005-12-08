Василенко Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Софья Алексеевна

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Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

08.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2005

Отец: Василенко Алексей Олегович

Мать: Василенко (лебедева) Ольга Владимировна

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