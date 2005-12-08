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Василенко Софья Алексеевна
Василенко Софья Алексеевна
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Место рождения
Новосибирск
Дата рождения
08.12.2005
Пол
Женский
Отец
Василенко Алексей Олегович
1970 г.р.
Мать
Василенко (лебедева) Ольга Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2005
Отец:
Василенко Алексей Олегович
Мать:
Василенко (лебедева) Ольга Владимировна
Новосибирск
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