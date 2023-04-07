Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Елизавета Якимовна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Елизавета Якимовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Елизавета Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Якимовна

Смерть
Неизвестно
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