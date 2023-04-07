Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Елизавета Якимовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Елизавета Якимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Елизавета Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Якимовна
Смерть
Неизвестно