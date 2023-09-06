((???) Остроумова) Ирина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди((???) Остроумова) Ирина Лукьяновна

((???) Остроумова) Ирина Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: (???) Остроумов Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Бунтов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: София Егоровна

Отец ребёнка: Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1897

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1899

Сын: Бунтов Василий Егорович

Отец ребёнка: Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1902

Сын: Бунтов Григорий Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1904

Сын: Бунтов Петр Егорович

Отец ребёнка: Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1905

Сын: Бунтов Иван Егорович

Отец ребёнка: Бунтов Егор (или Георгий) (или Георгий) Иванович

Алемаево, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close