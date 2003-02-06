Копылова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1918

Дата смерти

06.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1947

Сын: Копылов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.10.1949

Сын: Копылов Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.11.1958

Сын: Копылов Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Григорьевна

Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Григорий Львович

Смерть
06.02.2003
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
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