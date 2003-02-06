Копылова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1918
Дата смерти06.02.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1947
Сын: Копылов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович
Рождение ребёнка
10.10.1949
Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович
Рождение ребёнка
15.11.1958
Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Григорьевна
Отец ребёнка: Копылов Григорий Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2003