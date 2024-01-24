Сорокина (Гило) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Гило) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1965

Пол

Женский

Отец

19 г.р.

Мать

19 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965

Отец: Гило Василий Антонович

Мать: Петрова Галина Павловна

Рождение ребёнка
17.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
11.01.2001

Дочь: Сорокина Виктория Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин Андрей Юрьевич

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