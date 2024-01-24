Сорокина (Гило) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1965
Отец: Гило Василий Антонович
Мать: Петрова Галина Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
11.01.2001
Дочь: Сорокина Виктория Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин Андрей Юрьевич