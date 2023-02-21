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Козлов Фирст Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Козлов Иван

Мать: не указана

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Козлов Валентин Фирсович

Мать ребёнка: Козлова Анна Трифоновна

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Козлова Таисия Фирсовна

Мать ребёнка: Козлова Анна Трифоновна

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Козлов Анатолий Фирсович

Мать ребёнка: Козлова Анна Трифоновна

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Козлов Николай Фирсович

Мать ребёнка: Козлова Анна Трифоновна

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
1937

Сын: Козлов Виктор Фирсович

Мать ребёнка: Козлова Анна Трифоновна

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Козлов Димитрий Фирсович

Мать ребёнка: Козлова Анна Трифоновна

Сведения получены с сайта "Старообрядческом Подмосковье" https://www.genealogy-kzn.ru/pk_1943-1944_zapr/, из похозяйственной книги 1943-1944 г.г. дер. Запрудино, запись 56.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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