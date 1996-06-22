Брагина (Шевелева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Шевелева) Антонина

Место рождения

Россия, село Ромоданово

Дата рождения

20.07.1917

Дата смерти

22.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917

Отец: Шевелев Панкратий Алексеевич

Мать: Шевелева Евдокия Григорьевна

Россия, село Ромоданово
Рождение ребёнка
01.08.1938

Сын: Брагин Вячеслав Кузьмич

Отец ребёнка: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров

Россия, Мордовия, село Старое Девичье
Рождение ребёнка
02.11.1954

Сын: Брагин Владимир

Отец ребёнка: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров

Россия, г. Темников, Мордовской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Геннадий

Отец ребёнка: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Валерий

Отец ребёнка: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров

Смерть
22.06.1996
С. Сатис, Нижегородская обл.
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