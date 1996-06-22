Брагина (Шевелева) Антонина
Место рожденияРоссия, село Ромоданово
Дата рождения20.07.1917
Дата смерти22.06.1996
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917
Россия, село Ромоданово
Рождение ребёнка
01.08.1938
Отец ребёнка: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров
Россия, Мордовия, село Старое Девичье
Рождение ребёнка
02.11.1954
Сын: Брагин Владимир
Отец ребёнка: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров
Россия, г. Темников, Мордовской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Геннадий
Отец ребёнка: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Валерий
Отец ребёнка: Брагин Кузьма (Косьма) Федоров
Смерть
22.06.1996
С. Сатис, Нижегородская обл.