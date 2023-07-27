Майорова Марина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова Марина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.?

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.?

Отец: Штарев Константин Александрович

Мать: не указана

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