Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭдуард

Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Лейла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна

Мать ребёнка: Дина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дина

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