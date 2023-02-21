Лагерта
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь 2
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь 1
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридлейв
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно