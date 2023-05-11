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Ткачев Яков Васильевич

Место рождения

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.12.1898

Сын: Ткачев Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Ткачева Прасковья Ивановна

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ткачев Пантелей Яковлевич

Мать ребёнка: Ткачева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Перковская Ткачева Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ткачева Прасковья Ивановна

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульженко Ткачева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Ткачева Прасковья Ивановна

Дербетовка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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