Ткачев Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1898
Мать ребёнка: Ткачева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ткачев Пантелей Яковлевич
Мать ребёнка: Ткачева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Перковская Ткачева Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ткачева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульженко Ткачева Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Ткачева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно