Алексей Клепач — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Клепач

Алексей Клепач

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепач Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: ((Ильина) Клепач) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ((Ильина) Клепач) Валентина

Рождение ребёнка
1961

Сын: Олег Клепач

Мать ребёнка: ((Ильина) Клепач) Валентина

Рождение ребёнка
1963

Дочь: (Клепач) Наташа Алексеевна

Мать ребёнка: ((Ильина) Клепач) Валентина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.