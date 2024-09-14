Алексей Клепач
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ((Ильина) Клепач) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Олег Клепач
Мать ребёнка: ((Ильина) Клепач) Валентина
Рождение ребёнка
1963
Дочь: (Клепач) Наташа Алексеевна
Мать ребёнка: ((Ильина) Клепач) Валентина