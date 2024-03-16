(Трубникова) Анисья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трубникова) Анисья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Трубникова Татьяна Феногеновна

Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Трубникова Пелагея Феногеновна

Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Трубников Василий Феногенович

Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Трубникова Авдотья Феногеновна

Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Феногеновна

Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубников Феноген Васильевич

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