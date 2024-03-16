(Трубникова) Анисья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Трубникова Татьяна Феногеновна
Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Трубникова Пелагея Феногеновна
Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Трубников Василий Феногенович
Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Трубникова Авдотья Феногеновна
Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Феногеновна
Отец ребёнка: Трубников Феноген Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно