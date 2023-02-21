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Богучарова Наталья Яковлевна

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Место рождения

Россия Волгоградская область Нехаевский район Сычи

Дата рождения

30.09.1910

Дата смерти

14.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Волгоградская область Нехаевский район Сычи
Рождение ребёнка
1928

Сын: Богучаров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Богучаров Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
23.08.1932

Дочь: Малько Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Богучаров Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
?.11.1935

Сын: Богучаров Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Богучаров Григорий Илларионович

Рождение ребёнка
04.02.1940

Дочь: Блащицына Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Богучаров Григорий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богучаров Григорий Илларионович

Смерть
14.02.1994
Россия Волгоградская область Урюпинск
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