Богучарова Наталья Яковлевна
Место рожденияРоссия Волгоградская область Нехаевский район Сычи
Дата рождения30.09.1910
Дата смерти14.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Волгоградская область Нехаевский район Сычи
Рождение ребёнка
1928
Сын: Богучаров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Богучаров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
23.08.1932
Дочь: Малько Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Богучаров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
?.11.1935
Сын: Богучаров Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Богучаров Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
04.02.1940
Дочь: Блащицына Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Богучаров Григорий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1994
Россия Волгоградская область Урюпинск