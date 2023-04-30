Шармар Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.12.1987
с. Казачинское, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1988
Дочь: Шармар Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Шармар Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
23.04.1990
Дочь: Шармар Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Шармар Владимир Сергеевич