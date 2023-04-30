Шармар Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шармар Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.12.1987

Муж: Шармар Владимир Сергеевич

с. Казачинское, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1988

Дочь: Шармар Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Шармар Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
23.04.1990

Дочь: Шармар Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Шармар Владимир Сергеевич

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