Рюгер (Rueger) Франц Антон (Franciscus Antonius)
Место рожденияСтундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения01.02.1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1736
Отец: Рюгер Франц
Мать: Шеффель Анна Ева
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.12.1769
Сын: Ригер Андреас
Мать ребёнка: Дитрих Мария Магдалена
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дитрих Мария Магдалена
Смерть
Неизвестно