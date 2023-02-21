Рюгер (Rueger) Франц Антон (Franciscus Antonius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюгер (Rueger) Франц Антон (Franciscus Antonius)

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Место рождения

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

01.02.1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1736

Отец: Рюгер Франц

Мать: Шеффель Анна Ева

Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.12.1769

Сын: Ригер Андреас

Мать ребёнка: Дитрих Мария Магдалена

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дитрих Мария Магдалена

Смерть
Неизвестно
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