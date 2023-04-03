Ушахина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшахина ?

Ушахина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1896 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ушахин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ушахин Василий

г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
30.08.1923

Сын: Ушахин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ушахин Василий

г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушахин Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close