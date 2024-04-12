Ступникова (Алексеева) Алла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егоркина (Ступникова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Ступников Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ступников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ступников Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ступников Николай