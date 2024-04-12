Ступникова (Алексеева) Алла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступникова (Алексеева) Алла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Алексеева (Степанова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егоркина (Ступникова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Ступников Николай

Тёсово-Нетыльский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ступников Николай

Тёсово-Нетыльский, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступников Николай

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