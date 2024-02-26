Криницина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1915
Сын: Криницин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Криницин Дмитрий Александрович
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
27.12.1916
Дочь: Кузнецова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Криницин Дмитрий Александрович
Нижний Тагил
Смерть
Неизвестно