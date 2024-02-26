Криницина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриницина Мария Ивановна

Криницина Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1915

Сын: Криницин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Криницин Дмитрий Александрович

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Кузнецова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Криницин Дмитрий Александрович

Нижний Тагил
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close