Никифоров Данила Иванович
Место рождениякреп.Новохоперская, сл.Градская
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Никифоров Иван Герасимович
Мать: Никифорова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Никифорова) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Никифоров Алексей Данилович
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Никифоров Никифор Данилович
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Никифорова) Анна Даниловна
Мать ребёнка: Никифорова Ефимия Прокофьевна
Смерть
После 1842