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Никифоров Данила Иванович

Место рождения

креп.Новохоперская, сл.Градская

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1842

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Никифоров Иван Герасимович

Мать: Никифорова Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ефимия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Никифорова) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Никифоров Алексей Данилович

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Никифоров Никифор Данилович

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Никифорова) Анна Даниловна

Мать ребёнка: Никифорова Ефимия Прокофьевна

Смерть
После 1842

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