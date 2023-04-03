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Федотов Александр Николаевич

Место рождения

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Федотов Николай Харламович

Мать: Ирина Богданова

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1871
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
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