Пискун Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пискун Владимир Николаевич
Мать: Пискун Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немцова Анастасия Игоревна
Мать ребёнка: Сторожинская Алёна Александровна
Смерть
Неизвестно
Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область