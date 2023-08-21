Пискун Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискун Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пискун Владимир Николаевич

Мать: Пискун Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немцова Анастасия Игоревна

Мать ребёнка: Сторожинская Алёна Александровна

Смерть
Неизвестно
Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
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