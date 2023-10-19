Кашкина (Воейкова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашкина (Воейкова) Елизавета Ивановна

Кашкина (Воейкова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1827

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воейков Иван Федорович

Мать: Воейкова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кашкин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кашкин Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Кашкин Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашкин Дмитрий Евгеньевич

Смерть
1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close