Боталова (Баяндина) Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Баяндина) Матрона Яковлевна

Место рождения

Тараканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1866

Дата смерти

30.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Баяндин Яков Георгиевич

Мать: не указана

Тараканово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
15.01.1888

Муж: Боталов Стефан Андреевич

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1889 ст.

Дочь: Баталова Степанида Степановна

Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.01.1891

Сын: Боталов Евфимий Стефанович

Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
20.04.1892

Дочь: Боталова Александра Стефановна

Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1893

Дочь: Казанцева Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
16.02.1895

Сын: Боталов Архип Стефанович

Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
31.07.1896

Дочь: Боталова Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
23.01.1899

Дочь: Боталова Ксения Стефановна

Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: Боталова Серафима Стефановна

Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич

Смерть
30.10.1910
Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
В 45 лет от ревматизма.
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