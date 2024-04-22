Боталова (Баяндина) Матрона Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти30.10.1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Баяндин Яков Георгиевич
Бракосочетание
15.01.1888
Рождение ребёнка
10.11.1889 ст.
Дочь: Баталова Степанида Степановна
Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1891
Сын: Боталов Евфимий Стефанович
Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
20.04.1892
Дочь: Боталова Александра Стефановна
Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
06.08.1893
Дочь: Казанцева Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
16.02.1895
Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
31.07.1896
Дочь: Боталова Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1899
Дочь: Боталова Ксения Стефановна
Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: Боталова Серафима Стефановна
Отец ребёнка: Боталов Стефан Андреевич
Смерть
30.10.1910
В 45 лет от ревматизма.