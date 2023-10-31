Куценко Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куценко Иван
Рождение ребёнка
28.03.1878
Мать ребёнка: Евпраксия
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
01.09.1882
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Евпраксия
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евпраксия
Смерть
Неизвестно