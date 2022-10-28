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Тынчерова Фаиля Закировна

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Место рождения

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

24.08.1940

Дата смерти

28.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1940

Отец: Тынчеров Закир Мухаммаджанович

Мать: Беркутова Хатима Юсуповна

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курмаева Фируза Чианшаева

Отец ребёнка: Курмаев Чианша Хусаинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курмаев Анвар Чианшаевич

Отец ребёнка: Курмаев Чианша Хусаинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курмаев Ильгиз Чианшаевич

Отец ребёнка: Курмаев Чианша Хусаинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмаев Чианша Хусаинович

Смерть
28.10.2022
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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