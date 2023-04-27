de Dreux Robert
Место рождения28100 Dreux, Centre-Val de Loire France
Дата рожденияОколо 1185
Дата смерти03.03.1234
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1185
Отец: не указан
Мать: не указана
28100 Dreux, Centre-Val de Loire France
Бракосочетание
?.11.1210
West Franks
Рождение ребёнка
19.12.1212
Дочь: De Dreux Yolande
Мать ребёнка: De Saint-Valéry Aliénor Elenor
Dreux, Beauce Centre France
Рождение ребёнка
Около 1217
Сын: De Dreux-Beu Robert
Мать ребёнка: De Saint-Valéry Aliénor Elenor
Dreux, France
Работа или профессия
Неизвестно
Conde de Dreux e Braine, Chevalier, Comte, de Dreux, de Braîne, Sieur, de Brie-Comte-Robert, de Saint-Valéry, de Garnaches, Count of Dreux and Braine, comte de Dreux, Monfort, seigneur de Saint-Valery
Смерть
03.03.1234
Braine, Picardy France
Похороны
Неизвестно
Saint-Yves-de-Braine, Braine-sur-Vesle, Aisne, Picardie, France