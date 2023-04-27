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de Dreux Robert

Место рождения

28100 Dreux, Centre-Val de Loire France

Дата рождения

Около 1185

Дата смерти

03.03.1234

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1192 г.р.

Дети

1212 г.р.
Около 1217 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1185

Отец: не указан

Мать: не указана

28100 Dreux, Centre-Val de Loire France
Бракосочетание
?.11.1210

Жена: De Saint-Valéry Aliénor Elenor

West Franks
Рождение ребёнка
19.12.1212

Дочь: De Dreux Yolande

Мать ребёнка: De Saint-Valéry Aliénor Elenor

Dreux, Beauce Centre France
Рождение ребёнка
Около 1217

Сын: De Dreux-Beu Robert

Мать ребёнка: De Saint-Valéry Aliénor Elenor

Dreux, France
Работа или профессия
Неизвестно
Conde de Dreux e Braine, Chevalier, Comte, de Dreux, de Braîne, Sieur, de Brie-Comte-Robert, de Saint-Valéry, de Garnaches, Count of Dreux and Braine, comte de Dreux, Monfort, seigneur de Saint-Valery
Смерть
03.03.1234
Braine, Picardy France
Похороны
Неизвестно
Saint-Yves-de-Braine, Braine-sur-Vesle, Aisne, Picardie, France
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