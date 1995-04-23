Шленскова Наталья или Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1922
Дата смерти23.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1951
Сын: Шленсков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Шленсков Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: (Шленскова) Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Шленсков Дмитрий Федорович
Смерть
23.04.1995