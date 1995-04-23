Шленскова Наталья или Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленскова Наталья или Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1922

Дата смерти

23.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шленсков Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
12.01.1951

Сын: Шленсков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Шленсков Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: (Шленскова) Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Шленсков Дмитрий Федорович

Смерть
23.04.1995

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