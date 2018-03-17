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Воликов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1956

Дата смерти

17.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Воликов Анатолий Александрович

Мать: Воликова Мария Афанасьевна

Бракосочетание
27.04.1979

Жена: Воликова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воликова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1982

Сын: Воликов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Воликова Галина Ивановна

Смерть
17.03.2018
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