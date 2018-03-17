Воликов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1956
Дата смерти17.03.2018
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Бракосочетание
27.04.1979
Жена: Воликова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воликова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1982
Сын: Воликов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Воликова Галина Ивановна
Смерть
17.03.2018