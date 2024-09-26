Беляй Наталья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Наталья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

12.02.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Василий

Отец ребёнка: Беляй Иван

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Беляй) Анна

Отец ребёнка: Беляй Иван

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
12.02.1898
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: скарлатина
Похороны
Неизвестно
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

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