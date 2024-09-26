Беляй Наталья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти12.02.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Василий
Отец ребёнка: Беляй Иван
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Беляй) Анна
Отец ребёнка: Беляй Иван
Смерть
12.02.1898
Причина смерти: скарлатина
Похороны
Неизвестно