Мишенина (Костина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишенина (Костина) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1953

Отец: Костин Михаил Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.1973

Дочь: Сульдина Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Музуров Виктор Михайлович

Жигули, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1982

Дочь: Митрофанова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Мишенин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.1986

Сын: Мишенин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Мишенин Петр Михайлович

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