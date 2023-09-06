Мишенина (Костина) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1953
Отец: Костин Михаил Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1973
Дочь: Сульдина Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Музуров Виктор Михайлович
Жигули, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1982
Дочь: Митрофанова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Мишенин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
23.12.1986
Сын: Мишенин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Мишенин Петр Михайлович