Орлова (Полуденцева) Анна Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Полуденцева) Анна Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 05.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.05.1948

Сын: Орлов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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