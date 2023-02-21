Орлова (Полуденцева) Анна Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.05.1948
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Прохорович
Смерть
Неизвестно