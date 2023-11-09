Фещенко Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Павел Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фещенко Семен Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Беляева (Фещенко) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Фещенко Евгений Павлович

Мать ребёнка: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

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