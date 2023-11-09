Фещенко Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фещенко Семен Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Беляева (Фещенко) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1957
Мать ребёнка: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно