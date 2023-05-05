Заколюкина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаколюкина Дарья

Заколюкина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1835

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Заколюкин Степан Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.09.1836

Сын: Заколюкин Герман Степанов

Отец ребёнка: Заколюкин Степан Васильевич

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заколюкин Степан Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close