Заколюкина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1835
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Заколюкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.1836
Сын: Заколюкин Герман Степанов
Отец ребёнка: Заколюкин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно