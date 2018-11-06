Тормышев Игорь Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тормышев Игорь Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1966

Дата смерти

06.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1988

Жена: скрыто настройками приватности

село Белые-Воды Сайрамский район Чимкентская область
Рождение ребёнка
21.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан Алма-Ата
Смерть
06.11.2018
Алматы
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