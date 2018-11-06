Тормышев Игорь Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1966
Дата смерти06.11.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1988
Жена: скрыто настройками приватности
село Белые-Воды Сайрамский район Чимкентская область
Рождение ребёнка
21.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан Алма-Ата
Смерть
06.11.2018
Алматы