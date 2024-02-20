Степанова Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Степанов Георгий Петрович
Отец ребёнка: Степанов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Семенова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Степанов Пётр Петрович
Россия Ленинградская обл., Валдайский р-н, д. Дергачино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Степанов Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно