Велеславов Федот Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Настасья Федотовна
Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Велеславов Петр Федотович
Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Велеславов Михаил Федотович
Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Велеславова Трофим Федотович
Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Велеславов Василий Федотович
Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1854
Дочь: Плотникова Любовь Федотовна
Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1869