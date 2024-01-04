Велеславов Федот Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславов Федот Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Велеславова Григорий Федотович

Мать: Велеславова Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Настасья Федотовна

Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Велеславов Петр Федотович

Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Велеславов Михаил Федотович

Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Велеславова Трофим Федотович

Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Велеславов Василий Федотович

Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1854

Дочь: Плотникова Любовь Федотовна

Мать ребёнка: Велеславова Ефимия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1869
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