Дьяконов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьяконов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяконов Пантелей Иванович
Мать ребёнка: Дьяконова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяконов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Дьяконова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елфимова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Дьяконова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяконова Татьяна
Смерть
Неизвестно