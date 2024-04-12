Дьяконов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Иван Иванович

Место рождения

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяконов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяконов Пантелей Иванович

Мать ребёнка: Дьяконова Татьяна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяконов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Дьяконова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елфимова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Дьяконова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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