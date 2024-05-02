Смирнова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1908
Дата смерти25.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1908
Бракосочетание
1928
Бракосочетание в Сутоки, Селижаровский муниципальный район, Тверская область? нужно проверить
Рождение ребёнка
01.04.1929
Сын: Смирнов Иван Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович
Сутоки, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.04.1931
Сын: Смирнов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
27.08.1933
Сын: Смирнов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
07.04.1936
Сын: Смирнов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
29.09.1937
Дочь: Трофименко (Смирнова) Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1946
Сын: Смирнов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1951
Дочь: Булавская (Смирнова) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович
Смерть
25.02.1987