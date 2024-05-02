Смирнова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1908

Дата смерти

25.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1908

Отец: Суворов Иван Николаевич

Мать: Суворова (Евдокимова) Екатерина Петровна

Бракосочетание
1928

Муж: Смирнов Владимир Александрович

Бракосочетание в Сутоки, Селижаровский муниципальный район, Тверская область? нужно проверить
Рождение ребёнка
01.04.1929

Сын: Смирнов Иван Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович

Сутоки, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.04.1931

Сын: Смирнов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
27.08.1933

Сын: Смирнов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
07.04.1936

Сын: Смирнов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
29.09.1937

Дочь: Трофименко (Смирнова) Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1946

Сын: Смирнов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1951

Дочь: Булавская (Смирнова) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Александрович

Смерть
25.02.1987

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