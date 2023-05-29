Ковальчук Климент Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Климент Федотов

Ковальчук Климент Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ковальчук Федот Онисимов

Мать: Ковальчук Гликера Яковлева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close