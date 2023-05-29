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Ковальчук Климент Федотов
Ковальчук Климент Федотов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Пол
Мужской
Отец
Ковальчук Федот Онисимов
1813 г.р.
Мать
Ковальчук Гликера Яковлева
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Ковальчук Федот Онисимов
Мать:
Ковальчук Гликера Яковлева
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