Забидяхин Никифор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1863
Муняково, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Муняковой гос. имущ крест. сын Никифор Степанов Забидяхин 21 год, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Мелания Федорова Чукова 17 лел 1 брак Поручители: по жениху - д. ... Показать все
Смерть
Неизвестно