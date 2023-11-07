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Забидяхин Никифор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1863

Жена: Забидяхина Мелания Федоровна

Муняково, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Муняковой гос. имущ крест. сын Никифор Степанов Забидяхин 21 год, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Мелания Федорова Чукова 17 лел 1 брак Поручители: по жениху - д. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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