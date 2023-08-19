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Некрасова (-) Федосья Романова

Место рождения

Михаила Архангела, Ржевский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Михаила Архангела, Ржевский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
09.11.1817

Муж: Некрасов Семен Григорьев

Рождение ребёнка
17.08.1818

Сын: Некрасов Александр Семенович

Отец ребёнка: Некрасов Семен Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1822

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь пономаря
Смерть
Неизвестно
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