Некрасова (-) Федосья Романова
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1817
Рождение ребёнка
17.08.1818
Сын: Некрасов Александр Семенович
Отец ребёнка: Некрасов Семен Григорьев
Рождение ребёнка
20.11.1822
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
дочь пономаря
Смерть
Неизвестно