(Васильева) Александра Амвросьевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1908 ст.
Запись № 30 о рождении 2 апреля 1908 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Якимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, дочери Александры.
Крещение
04.04.1908 ст.
Восприемники: Михаил Агапович Васильев и д. Федосихи девица Анна Васильевна Гуляева.
Смерть
Неизвестно