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(Васильева) Александра Амвросьевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.04.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1908 ст.

Отец: Васильев Амвросий Акимович

Мать: Васильева (Гуляева) Павлина Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 30 о рождении 2 апреля 1908 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Амвросия Якимовича Васильева и жены его Павлины Васильевны, дочери Александры.
Крещение
04.04.1908 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Михаил Агапович Васильев и д. Федосихи девица Анна Васильевна Гуляева.
Смерть
Неизвестно

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