Халявский Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалявский Александр Владимирович

Халявский Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Белебей

Дата рождения

15.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close